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11 ноября, 13:51

Скандалы не нужны: Американист объяснил, почему Трамп не решится выдворять принца Гарри

Американист Богуславская: Маловероятно, что Трамп депортирует принца Гарри

Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt

Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt

Если Дональд Трамп после вступления в должность президента примет решение о депортации принца Гарри, то это станет маркером серьёзного ухудшения отношений между США и Великобританией. Однако вероятность подобного развития событий невелика, уверена преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

Эксперт напомнила, что во время избирательной кампании у Трампа возник конфликт с лейбористами, которые планировали направить в США волонтёров для агитации за Камалу Харрис. Тем не менее, британский премьер Кир Стармер в числе первых поздравил республиканца с победой на выборах.

«Великобритания — достаточно выгодный союзник США в силу того, что традиционно она выступает своеобразным посредником между США и европейскими государствами», — подчеркнула собеседница RT.

Она также отметила, что королевская семья Британии пользуется большой популярностью у американского общества, за ней следят успешные граждане США. Поэтому американист полагает, что Трампу не нужен скандал с принцем Гарри.

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Напомним, ранее Daily Mail сообщи, что Дональд Трамп намерен выслать принца Гарри из США. Республиканец ещё в марте заявлял, что в случае переизбрания может депортировать принца Гарри.

Борис Эльфанд
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