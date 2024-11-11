Скандалы не нужны: Американист объяснил, почему Трамп не решится выдворять принца Гарри

Если Дональд Трамп после вступления в должность президента примет решение о депортации принца Гарри, то это станет маркером серьёзного ухудшения отношений между США и Великобританией. Однако вероятность подобного развития событий невелика, уверена преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

Эксперт напомнила, что во время избирательной кампании у Трампа возник конфликт с лейбористами, которые планировали направить в США волонтёров для агитации за Камалу Харрис. Тем не менее, британский премьер Кир Стармер в числе первых поздравил республиканца с победой на выборах.

«Великобритания — достаточно выгодный союзник США в силу того, что традиционно она выступает своеобразным посредником между США и европейскими государствами», — подчеркнула собеседница RT.

Она также отметила, что королевская семья Британии пользуется большой популярностью у американского общества, за ней следят успешные граждане США. Поэтому американист полагает, что Трампу не нужен скандал с принцем Гарри.