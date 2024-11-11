«Самая масштабная в исторрии»: Стало известно, что Трамп сделает в первый день правления

Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести крупнейшую в истории Штатов операцию по высылке нелегалов в первый же день после инаугурации. Об этом заявила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

«В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США», — указала Ливитт.

По словам представительцы Трампа, будущий хозяин Белого дома готов принять все необходимые меры для защиты южной границы США. Ранее администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказывалась это делать, отметила Ливитт.