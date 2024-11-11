«Самая масштабная в исторрии»: Стало известно, что Трамп сделает в первый день правления
Представитель Трампа Ливитт анонсировала крупнейшую высылку нелегалов
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести крупнейшую в истории Штатов операцию по высылке нелегалов в первый же день после инаугурации. Об этом заявила пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.
«В первый же день своего президентства, он собирается провести операцию по самой масштабной депортации нелегальных мигрантов в истории США», — указала Ливитт.
По словам представительцы Трампа, будущий хозяин Белого дома готов принять все необходимые меры для защиты южной границы США. Ранее администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказывалась это делать, отметила Ливитт.
А ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за обеспечение безопасности на границе Соединённых Штатов. По словам избранного американского президента, Хоман будет заниматься «депортацией нелегальных мигрантов в их родные страны».