Стало известно, кто в окружении Трампа будет курировать вопросы беженцев и безопасности границ

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Томаса Хомана, бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ страны. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«С радостью сообщаю, что Том Хоман, бывший директор ICE и эксперт в области пограничного контроля, присоединится к моей администрации и будет отвечать за защиту границ нашей страны», — написал Трамп в социальных сетях.

По словам Трампа, помимо контроля южной и северной границ, а также обеспечения «морской и авиационной безопасности», Хоман будет заниматься «депортацией нелегальных мигрантов в их родные страны». Президент выразил уверенность, что Хоман выполнит свои обязанности «фантастически и с нетерпением ожидаемой эффективностью».