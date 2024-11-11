Стало известно, кто в окружении Трампа будет курировать вопросы беженцев и безопасности границ
Трамп назначил Хомана ответственным за обеспечение безопасности на границе США
Избранный президент США Дональд Трамп назначил Томаса Хомана, бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ страны. Об этом сообщает Associated Press (AP).
«С радостью сообщаю, что Том Хоман, бывший директор ICE и эксперт в области пограничного контроля, присоединится к моей администрации и будет отвечать за защиту границ нашей страны», — написал Трамп в социальных сетях.
По словам Трампа, помимо контроля южной и северной границ, а также обеспечения «морской и авиационной безопасности», Хоман будет заниматься «депортацией нелегальных мигрантов в их родные страны». Президент выразил уверенность, что Хоман выполнит свои обязанности «фантастически и с нетерпением ожидаемой эффективностью».
Ранее американские СМИ предсказывали, что Помпео возглавит Пентагон с приходом к власти Трампа. Согласно предположениям аналитиков, в состав администрации Трампа могли войти чиновники, что уже работали с избранным президентом во время первого срока. Однако сам Трамп заявил, что не намерен включать Помпео в администрацию.
Kandinsky 3.1 / Life.ru