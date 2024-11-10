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10 ноября, 02:40

Трамп отказался от Никки Хейли и Майка Помпео для своей новой команды

Трамп не планирует привлекать Никки Хейли и Майка Помпео в свою администрацию

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен включать бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою будущую администрацию. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social, отметив, что его команда уже начала формироваться.

«Я не приглашу бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации», — написал Трамп.

Хейли и Помпео работали в администрации Трампа в его первый президентский срок.

О возможном возвращении Помпео в администрацию Трампа ранее писали зарубежные СМИ. Сообщалось, что бывший американский госсекретарь с приходом к власти Дональда Трампа может возглавить Пентагон.

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Напомним, республиканец Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года.

Анатолий Цейко
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