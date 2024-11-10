Трамп отказался от Никки Хейли и Майка Помпео для своей новой команды

Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен включать бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою будущую администрацию. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social, отметив, что его команда уже начала формироваться.

«Я не приглашу бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего государственного секретаря Майка Помпео присоединиться к администрации», — написал Трамп.

Хейли и Помпео работали в администрации Трампа в его первый президентский срок.

О возможном возвращении Помпео в администрацию Трампа ранее писали зарубежные СМИ. Сообщалось, что бывший американский госсекретарь с приходом к власти Дональда Трампа может возглавить Пентагон.