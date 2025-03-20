Эстонский парламент отклонил проект о закрытии границы с РФ

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял законопроект о закрытии границы с Россией, сообщает местная телерадиокомпания ERR. За эту инициативу высказались 14 из 101 депутата, в то время как 61 выступил против.

«Рийгикогу на заседании в четверг отклонил инициированный партией «Отечество» законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — говорится в публикации.