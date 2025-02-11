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Регион
11 февраля, 10:47

США «активировали» подразделение разведчиков около российской границы

ERR: На военной базе в Эстонии у границы с РФ развёрнуто подразделение ВС США

На военной базе в Эстонии было развёрнуто подразделение Вооружённых сил США (ВС) около границы с Россией. Об этом сообщает издание ERR.

«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развёрнут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — указано в статье.

Командир бригады подполковник Антти Вильясте дополнил, что подразделение будет ориентировано на разведку. По его словам, солдаты обладают необходимой для этого боевой техникой, в том числе БМП «Брэдли» (Bradley). Вильясте отметил, что подразделение армии США будет принимать участие во всех пехотных учениях ВС Эстонии и будет развёрнуто в ротационном режиме на базе до сентября этого года.

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А ранее Life.ru сообщал, что НАТО хочет отправить военных США к северным границам России. По словам эксперта, Запад стягивает войска в страны, чтобы создать угрозу для РФ в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море.

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Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Дарья Нарыкова
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