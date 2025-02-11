США «активировали» подразделение разведчиков около российской границы

На военной базе в Эстонии было развёрнуто подразделение Вооружённых сил США (ВС) около границы с Россией. Об этом сообщает издание ERR.

«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развёрнут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — указано в статье.

Командир бригады подполковник Антти Вильясте дополнил, что подразделение будет ориентировано на разведку. По его словам, солдаты обладают необходимой для этого боевой техникой, в том числе БМП «Брэдли» (Bradley). Вильясте отметил, что подразделение армии США будет принимать участие во всех пехотных учениях ВС Эстонии и будет развёрнуто в ротационном режиме на базе до сентября этого года.