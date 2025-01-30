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Регион
30 января, 05:45

В Норвегии раскрыли тайные намерения НАТО у российских границ

Профессор Дизен: НАТО хочет отправить военных США к северным границам России

НАТО создаёт условия для отправки американских солдат в Норвегию, Финляндию и Швецию. Об этом рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети Х.

Эксперт пояснил, что Запад стягивает войска в страны, чтобы создать угрозу для России в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. Этот регион хотят превратить во «внутренние озёра» НАТО.

«По мере того, как Скандинавия сдаёт свой суверенитет США, регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — подчеркнул Дизен.

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Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отреагировал на планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике. Он отметил, что состояние Военно-Морского Флота России гарантирует защиту морских границ и судов от военных угроз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Armands Photography

Николай Рюмин
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