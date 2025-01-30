В Норвегии раскрыли тайные намерения НАТО у российских границ
Профессор Дизен: НАТО хочет отправить военных США к северным границам России
НАТО создаёт условия для отправки американских солдат в Норвегию, Финляндию и Швецию. Об этом рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети Х.
Эксперт пояснил, что Запад стягивает войска в страны, чтобы создать угрозу для России в Северном Ледовитом океане и в Балтийском море. Этот регион хотят превратить во «внутренние озёра» НАТО.
«По мере того, как Скандинавия сдаёт свой суверенитет США, регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — подчеркнул Дизен.
Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев отреагировал на планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике. Он отметил, что состояние Военно-Морского Флота России гарантирует защиту морских границ и судов от военных угроз.
Shutterstock / FOTODOM / Armands Photography