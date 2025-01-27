Сотни бронетранспортёров НАТО заметили на пути к границам Украины
Pronews: Военную технику НАТО пять дней перевозили по железной дороге в Греции
Железнодорожное сообщение на севере Греции было приостановлено для обычных перевозок с 21 по 25 января из-за транспортировки военной техники НАТО из порта Александруполис в страны Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной. Об этом сообщает портал Pronews.
Переброска сотен бронетранспортёров и других военных машин оказалась подготовкой к крупнейшим учениям альянса Steadfast Dart 2025. Причём жителей Греции не предупредили о причинах приостановки транспортного сообщения, а лишь пересадили их на автобусы.
Ранее через Чехию в Румынию прошёл конвой из 300 британских военнослужащих и около 100 единиц военной техники для участия в учениях Steadfast Dart 2025. По данным СМИ, целью манёвров является отработка оперативного развёртывания сил альянса.
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