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26 января, 22:36

Сотни бронетранспортёров НАТО заметили на пути к границам Украины

Pronews: Военную технику НАТО пять дней перевозили по железной дороге в Греции

Железнодорожное сообщение на севере Греции было приостановлено для обычных перевозок с 21 по 25 января из-за транспортировки военной техники НАТО из порта Александруполис в страны Восточной Европы, в том числе граничащие с Украиной. Об этом сообщает портал Pronews.

Переброска сотен бронетранспортёров и других военных машин оказалась подготовкой к крупнейшим учениям альянса Steadfast Dart 2025. Причём жителей Греции не предупредили о причинах приостановки транспортного сообщения, а лишь пересадили их на автобусы.

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Ранее через Чехию в Румынию прошёл конвой из 300 британских военнослужащих и около 100 единиц военной техники для участия в учениях Steadfast Dart 2025. По данным СМИ, целью манёвров является отработка оперативного развёртывания сил альянса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Тимур Хингеев
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