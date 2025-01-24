В дефиците оружия у ВСУ и положении на фронте виновато НАТО, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Чтобы скрыть свою вину, страны альянса настаивают на понижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

«У нас дефицит оружия <…>. Смотрите, почему они [на Западе] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну, потому что это позволяет <...> снять с себя часть <...> общей вины альянса в дефиците оружия», — заявил Подоляк в эфире украинского «24-го канала».

Подоляк подчеркнул, что западные страны значительно задерживают поставки обещанного Киеву вооружения, утверждая, что оно прибудет через три недели, но на самом деле его нет даже через три месяца. Он считает, что такая риторика используется западными партнёрами для объяснения своему населению проблем Украины на фронте, связанных с нехваткой оружия. Подоляк призвал НАТО к активным поставкам оружия.