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Регион
13 января, 12:13

Подоляк предложил разместить на Украине гарантии в виде ракет малой дальности

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что создание ракетных баз с малой дальностью на территории Незалежной может стать одним из способов обеспечения безопасности для достижения мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что такие базы смогут атаковать российскую военную инфраструктуру.

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«Необходимо разработать эффективные механизмы. К примеру, на Украине могут быть размещены ракетные базы с определённым количеством ракет малой дальности, которые способны наносить ущерб военной инфраструктуре России... Это может стать реальным вариантом», — отметил Подоляк в интервью итальянскому изданию Stampa.

Политик также решительно отверг недавнее предложение будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что Украина должна отказаться от своих территорий в Донбассе. Кроме того, он посетовал на наличие в Евросоюзе стран, которые открыто выступают против европейского единства.

«Венгрия и Словакия могли бы оставаться нейтральными, но вместо этого они утверждают, что Россия имеет право на свои действия, что выглядит довольно странно», — добавил советник офиса Зелеснкого.

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Ранее Владимир Зеленский выразил намерение получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией к 2025 году. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что любое соглашение о прекращении конфликта должно учитывать право Киева на территориальные решения и включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гарантии безопасности для России являются ключевым аспектом урегулирования ситуации в Украине.

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ТАСС / AP/Efrem Lukatsky

Марина Фещенко
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