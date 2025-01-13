Подоляк предложил разместить на Украине гарантии в виде ракет малой дальности

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что создание ракетных баз с малой дальностью на территории Незалежной может стать одним из способов обеспечения безопасности для достижения мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что такие базы смогут атаковать российскую военную инфраструктуру.

«Необходимо разработать эффективные механизмы. К примеру, на Украине могут быть размещены ракетные базы с определённым количеством ракет малой дальности, которые способны наносить ущерб военной инфраструктуре России... Это может стать реальным вариантом», — отметил Подоляк в интервью итальянскому изданию Stampa.

Политик также решительно отверг недавнее предложение будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что Украина должна отказаться от своих территорий в Донбассе. Кроме того, он посетовал на наличие в Евросоюзе стран, которые открыто выступают против европейского единства.