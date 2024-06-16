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16 июня, 10:41

Песков объяснил, на чём должны быть основаны договорённости с Киевом о безопасности

Песков: Итоги потенциальных переговоров с Киевом нужно подтвердить гарантиями

Результаты потенциальных переговоров с Украиной необходимо будет подтвердить соответствующей комплексной системой гарантий, чтобы им можно было доверять. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков о системе гарантий по итогам переговоров с Киевом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Договорённости на бумаге — это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учёт реалий на земле. И так будет в этот раз тоже",  ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, как можно доверять договорённостям с киевским режимом.

Песков напомнил о существовании системы гарантий в области безопасности и по прочим вопросам. Он добавил, что создание такой системы, которая обеспечит соблюдение договорённостей, — очень сложная задача, но она будет выполнена, если представители киевского режима наконец проявят здравомыслие.

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Ранее Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, но вести их от лица Киева должен не Владимир Зеленский, так как он утратил легитимность. Пресс-секретарь добавил, что бывший комик теперь не может фиксировать договорённости на бумаге, но в Незалежной остались те, чьи подписи будут иметь юридическую силу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Юрий Лысенко
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