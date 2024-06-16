Песков объяснил, на чём должны быть основаны договорённости с Киевом о безопасности

Результаты потенциальных переговоров с Украиной необходимо будет подтвердить соответствующей комплексной системой гарантий, чтобы им можно было доверять. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков о системе гарантий по итогам переговоров с Киевом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Договорённости на бумаге — это плод очень сложных экспертных переговоров, это баланс интересов и, конечно, учёт реалий на земле. И так будет в этот раз тоже", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, как можно доверять договорённостям с киевским режимом.

Песков напомнил о существовании системы гарантий в области безопасности и по прочим вопросам. Он добавил, что создание такой системы, которая обеспечит соблюдение договорённостей, — очень сложная задача, но она будет выполнена, если представители киевского режима наконец проявят здравомыслие.