Песков: РФ не будет передавать посланий участникам "мирного" саммита по Украине

Россия не будет обращаться с посланием для каких-либо делегаций, собирающихся принять участие в швейцарском саммите по Украине. Москва надеется, что следующее обсуждение конфликта пройдёт в рамках более конструктивного мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.