Песков: РФ не будет передавать посланий участникам "мирного" саммита по Украине
Россия не будет обращаться с посланием для каких-либо делегаций, собирающихся принять участие в швейцарском саммите по Украине. Москва надеется, что следующее обсуждение конфликта пройдёт в рамках более конструктивного мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
"Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии", — указал представитель Кремля.
Сегодня, 15 июня, в швейцарском городе Бюргеншток начнётся конференция, посвящённая украинскому кризису. О бессмысленности данного мероприятия без участия России высказались в Китае, Ватикане, Мексике, Никарагуа, ЮАР, Японии и других странах. Отказался от участия даже "лучший друг" Украины — Джо Байден. По мнению Владимира Путина, грядущий саммит нужен Западу в том числе для того, чтобы указать на то, что Зеленский, хоть его президентский срок и подошёл к концу, всё ещё легитимен.
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