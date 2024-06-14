В Швейцарии раскрыли темы конференции по Украине
В конференции по Украине в Швейцарии примут участие 92 страны и 8 организаций
На конференции по Украине в Швейцарии, которая будет проводиться в Бюргенштоке 15–16 июня, представители 92 стран и восьми организаций обсудят темы обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц, возвращения на родину несовершеннолетних, ядерную и продовольственную безопасность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Цель конференции — запустить мирный процесс, в том числе путём определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путём выработки общего понимания трёх важных тем — ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения — и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", — указано в сообщении.
В нём также уточняется, что странам, которые прошли через конфликты, позволяется рассказать о своём опыте в гуманитарных вопросах, таких как освобождение военнопленных и гражданских, а также репатриация несовершеннолетних.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвал его бессмысленным и отказался принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие государства. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Президент РФ Владимир Путин сегодня назвал истинные цели этой конференции.
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