В Швейцарии раскрыли темы конференции по Украине

На конференции по Украине в Швейцарии, которая будет проводиться в Бюргенштоке 15–16 июня, представители 92 стран и восьми организаций обсудят темы обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц, возвращения на родину несовершеннолетних, ядерную и продовольственную безопасность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

"Цель конференции — запустить мирный процесс, в том числе путём определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путём выработки общего понимания трёх важных тем — ядерной безопасности, продовольственной безопасности и человеческого измерения — и создавать перспективы для следующего шага, в котором Россия будет участвовать", — указано в сообщении.