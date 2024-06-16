Песков: Переговоры с Украиной возможны, но нужна легитимная фиксация их итогов 16 июня, 10:32 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин не выступает против переговоров с Украиной, однако вестись они должны без Владимира Зеленского, который утратил свою легитимность. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля пояснил, что Зеленский не относится к категории тех, с кем можно фиксировать письменные договорённости, так как юридически подобная "фиксация будет нелегитимна". Песков добавил, что сейчас на Украине есть те, кто имеет право ставить подписи под документами.

"Тем не менее Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны", — подчеркнул он.

Напомним, план мирного разрешения конфликта на Украине президент РФ Владимир Путин предложил во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня. Согласно ему, Киев должен вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также после того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские военные немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались.

Авторы Татьяна Миссуми