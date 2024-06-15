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15 июня, 12:24

В Кремле оценили реакцию Запада на предложенную Путиным формулу мира на Украине

Песков: Запад неконструктивно реагирует на мирное предложение Путина

Реакция Запада на предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине неконструктивна. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Её (реакции Запада. — Прим. Лайфа) много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера", — сказал он ТАСС.

Шольц усомнился в мирной формуле Путина
Шольц усомнился в мирной формуле Путина

Напомним, Владимир Путин ранее выступил с инициативной по мирному разрешению украинского конфликта. Глава РФ предложил Киеву вывести войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также оставить планы по вступлению в НАТО, взамен пообещав, что, как только эти условия будут выполнены, Российская армия сразу же остановит огонь. В офисе Владимира Зеленского предложение отвергли, заявив, будто, приняв его, Киев распрощается со своей субъективностью. А главарь киевского режима назвал инициативу "ультиматумом".

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Александр Юнашев
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