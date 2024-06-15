В Кремле оценили реакцию Запада на предложенную Путиным формулу мира на Украине
Песков: Запад неконструктивно реагирует на мирное предложение Путина
Реакция Запада на предложение президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине неконструктивна. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Её (реакции Запада. — Прим. Лайфа) много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера", — сказал он ТАСС.
Напомним, Владимир Путин ранее выступил с инициативной по мирному разрешению украинского конфликта. Глава РФ предложил Киеву вывести войска с территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также оставить планы по вступлению в НАТО, взамен пообещав, что, как только эти условия будут выполнены, Российская армия сразу же остановит огонь. В офисе Владимира Зеленского предложение отвергли, заявив, будто, приняв его, Киев распрощается со своей субъективностью. А главарь киевского режима назвал инициативу "ультиматумом".
Life.ru