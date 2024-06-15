Шольц усомнился в мирной формуле Путина
Шольц: Мирная инициатива Путина несерьёзна, Украине нужен "справедливый мир"
Мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Украине нужен "справедливый и честный мир". Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Италию на саммит G7.
"Все знают, что это предложение не было сделано всерьёз, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии. Это предложение не может сработать. Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", — приводит слова политика телеканал ZDF.
Напомним, Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД озвучил предложение по мирному завершению конфликта в Незалежной. Российский лидер заявил, что если Киев выведет армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и откажется от планов по вступлению в блок НАТО, то огонь с российской стороны будет прекращён без промедлений. Офис Зеленского отреагировал предсказуемо, отказавшись от возможности прекращения кровопролития, потому что она якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Сам же экс-юморист назвал предложение президента России "ультиматумом".
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