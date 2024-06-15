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15 июня, 11:33

Шольц усомнился в мирной формуле Путина

Шольц: Мирная инициатива Путина несерьёзна, Украине нужен "справедливый мир"

Мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Украине нужен "справедливый и честный мир". Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Италию на саммит G7.

"Все знают, что это предложение не было сделано всерьёз, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии. Это предложение не может сработать. Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", приводит слова политика телеканал ZDF.

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени
Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

Напомним, Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД озвучил предложение по мирному завершению конфликта в Незалежной. Российский лидер заявил, что если Киев выведет армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и откажется от планов по вступлению в блок НАТО, то огонь с российской стороны будет прекращён без промедлений. Офис Зеленского отреагировал предсказуемо, отказавшись от возможности прекращения кровопролития, потому что она якобы предполагает отказ Киева от субъектности. Сам же экс-юморист назвал предложение президента России "ультиматумом".

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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