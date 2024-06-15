Шольц усомнился в мирной формуле Путина

Мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Украине нужен "справедливый и честный мир". Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Италию на саммит G7.

"Все знают, что это предложение не было сделано всерьёз, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии. Это предложение не может сработать. Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", — приводит слова политика телеканал ZDF.