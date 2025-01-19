Колонна с британскими военными и техникой движется в страну, которая граничит с Украиной
ČN: Колонна из 300 британских военных пройдёт транзитом через Чехию
С 19 по 26 января через территорию Чехии будет осуществляться транзит колонны британских военнослужащих, в которую войдут 300 бойцов и около 100 единиц техники. Группа направляется в Румынию для участия в манёврах НАТО Steadfast Dart 2025. Как сообщает издание České noviny, движение военных будет происходить в ночное время, чтобы не создавать помех гражданским.
Конвой в целях безопасности сопроводят сотрудники чешской военной полиции. При возникновении каких-либо проблем с техникой на помощь придут специализированные рембригады местной армии.
По данным издания, цель этих учений — отработать оперативное развёртывание сил НАТО и усилить механизмы быстрого реагирования в Юго-Восточной Европе. Также манёвры позволят проверить уровень логистической поддержки, которая будет обеспечиваться подразделениями ВС Чехии.
Напомним, что ранее военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря. Данные действия проходят в рамках программы «Балтийский часовой», которая нацелена на расширение осведомлённости альянса в регионе.
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