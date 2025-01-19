Колонна с британскими военными и техникой движется в страну, которая граничит с Украиной

С 19 по 26 января через территорию Чехии будет осуществляться транзит колонны британских военнослужащих, в которую войдут 300 бойцов и около 100 единиц техники. Группа направляется в Румынию для участия в манёврах НАТО Steadfast Dart 2025. Как сообщает издание České noviny, движение военных будет происходить в ночное время, чтобы не создавать помех гражданским.