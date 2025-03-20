В Госдуме объяснили, почему Эстония не стала закрывать границы с Россией

В Государственной думе объяснили, почему Эстония не стала закрывать границы с Россией. Первый зампред комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Таллин отказался от такого решения из-за потепления в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Они смотрят, что сегодня Америка начинает крен в сторону России. А как любая страна, которая является не самостоятельной, а управляемой извне, они, естественно, понимают, что завтра что-то произойдёт. Завтра две державы могут создать какую-то коалицию, и всем остальным будет очень печально», — сказал депутат в беседе с RT.

При этом, по его словам, Эстония является одним из основных рупоров русофобской политики. Однако скоро эта политика вернётся бумерангом, уверен Водолацкий.

«Они считают, что закрывать сейчас границу с Россией не стоит. Надо подождать», — заключает парламентарий.