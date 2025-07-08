В Британии рассказали, как Россия обескровит бюджет Европы

Европе грозят серьёзные финансовые проблемы из-за компенсации России за использование её замороженных активов. Британский аналитик Александр Меркурис напомнил, что Москва требует не только вернуть средства, но и выплатить проценты.

Эксперт подчеркнул, что ЕС активно использовал доходы от этих активов, а некоторые государства могли присвоить даже большую часть средств, чем начисленные проценты. По его оценке, сумма изъятых денег существенно превышает предполагаемые выплаты, что ставит западные страны в сложное положение.

Меркурис заявил, что расплачиваться будут простые европейцы — через повышение налогов и урезание бюджетных расходов. Он напомнил, что замороженные активы являются суверенной собственностью и защищены международным правом. По словам аналитика, за это Европе придётся расплатиться.