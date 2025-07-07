Эксперты из России обозначили ключевые вызовы для глобальной экономики

Доклад «Будущее миропорядка — между столкновением и сотрудничеством», подготовленный Фондом «Росконгресс» совместно с «Ведомостями», ВЭБ, РАН и РСПП, отмечает кризис однополярной глобализации и переход к многополярной системе. Модель с единственным центром силы исчерпала себя, вызвав финансовые, торговые и экологические проблемы, рост конфликтов и недоверия к институтам.

Формируются новые региональные объединения с гибридными форматами, сочетающими суверенитет и делегирование функций. Центр экономического и демографического роста смещается в страны Большой Евразии — Китай, Индию, Юго-Восточную Азию и Африку, что ведёт к созданию новых международных институтов.

«Рост крупнейших развивающихся стран изменил ландшафт мировой экономики, повысил запрос на более справедливое распределение доходов и совершенствование механизмов принятия глобальных решений», — отметил главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Согласно докладу, экономический центр смещается в страны Большой Евразии, которые становятся ключевыми игроками, что ведёт к созданию новых международных институтов. Нарастают торговые ограничения и снижается роль доллара, что стимулирует поиск альтернативных расчётов.

Технологическое соперничество и демографические изменения требуют новых подходов в науке, социальной политике и миграции. Экологический кризис усиливает потребность в совместных международных действиях.

«Доклад особо выделяет роль России как одного из ключевых участников региональных и глобальных альянсов. Страна обладает уникальными природными ресурсами, развитой транспортной и научной инфраструктурой, а также опытом успешной евразийской интеграции. Россия способна стать архитектурой новой модели кооперационного развития, основанной на принципах справедливости, солидарности и экологической ответственности», — говорится в документе.

Среди приоритетов называется — развитие инфраструктуры, независимых финансовых платформ, обеспечение безопасности и продвижение технологий и космоса.