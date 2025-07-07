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7 июля, 16:20

«Тревожный сигнал»: Политолог объяснила, почему США грозит кризис на фоне рекордного госдолга

Политолог Казелько: Рост госдолга США способен ударить по глобальной экономике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Американский государственный долг достиг беспрецедентного уровня в 36 триллионов долларов, в то время как уверенность в долларе на мировой арене продолжает падать. Политолог Алиса Казелько рассказала о потенциальных последствиях ускоренного наращивания долга для ведущей мировой экономики.

«130 % от ВВП – это не просто рекордная цифра, а уже тревожный сигнал. Рост долговой нагрузки усиливает давление на бюджет и может привести к кризису устойчивости в случае экономических потрясений», – подчеркнула специалист в интервью РИА «ФедералПресс».

Казелько отметила, что в текущем году Соединённые Штаты выпустили долговые обязательства на сумму 5 триллионов долларов, что свидетельствует о сильной потребности в привлечении заёмных средств. Несмотря на сохраняющееся определённое доверие к американской экономической системе, оно постепенно ослабевает из-за геополитических потрясений и применения санкций, уточнила политолог.

Казелько также напомнила, что на саммите БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров акцентировал внимание на утрате доверия к доллару как к универсальному платёжному средству. По его мнению, стремление государств Глобального Юга к созданию независимых финансовых механизмов является непосредственной реакцией на возрастающие риски и нестабильность существующей модели глобализации.

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А ранее в ООН назвали страны с рекордным госдолгом на одного жителя. По данным организации, самый высокий показатель государственного долга в прошлом году зафиксировали в Сингапуре и США.

Дарья Нарыкова
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