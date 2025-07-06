В ООН назвали страны с рекордным госдолгом на одного жителя

По данным ООН, самый высокий показатель государственного долга на одного жителя в 2024 году, зафиксировали в Сингапуре и США. Как сообщает РИА «Новости», цифры превысили 100 тысяч долларов.

В прошлом году увеличилась суверенная задолженность одного человека в 134 странах мира. Среднее значение составляет 11,4 тысячи долларов. Среди этих показателей лидирует Сингапур, где госдолг увеличился на 10,5 тысячи долларов и теперь составляет 158 тысяч. Штаты же впервые превысили отметку в 100 тысяч, у них 103,7.

Замыкает тройку лидеров Япония, где хоть задолженность на одного жителя сократилась на 4,3 тысячи долларов, всё равно цифры внушительные — 76,9. В остальных странах ситуация немного лучше. В Канаде — до 60,3, Бельгия — до 58,8, Италия — 54,4, Великобритания — 53,3, Франция — 52,3. На десятое место внесли Австрию, в этой стране на одного человека 46,2 тысячи. В России ситуация значительно отличается от остальных. Она занимает 99-е место, поскольку в 2024 году госдолг составил 3 тысячи долларов, это лишь на 260 долларов больше чем в 2023-м.