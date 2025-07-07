Лавров: Доверие к доллару подорвано из-за санкций и роста госдолга США

На сессии саммита БРИКС в расширенном формате министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о глубоких структурных проблемах мировой экономической системы, подчеркнув утрату доверия к доллару на фоне его использования в качестве инструмента давления.

По словам Лаврова, пандемия коронавируса выявила уязвимость существующей глобальной финансово-торговой архитектуры, спровоцировав ускорение процессов её распада. Одним из катализаторов нестабильности он назвал односторонние санкционные меры, инициированные без мандата международных институтов.

Министр также указал на рост числа стран с чрезмерной задолженностью. С 2011 года, по его данным, их количество увеличилось с 22 до 59. Он добавил, что для многих государств расходы на обслуживание долга стали превышать вложения в развитие.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — отметил Лавров.