США впервые спустя полтора года приобрели у России рекордный объём циркония
РИАН: США впервые спустя полтора года приобрели у России цирконий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB
В мае Соединённые Штаты впервые за полтора года импортировали цирконий из России. Об этом стало известно из данных американской статслужбы.
Как передаёт РИА «Новости», в мае текущего года США импортировали из России циркониевую руду и концентраты на сумму, превышающую миллион долларов. Этот объём закупок стал рекордным с 2002 года, когда начали вестись публичные записи.
А ранее на Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине. Так ряд иностранных экспертов убеждены, что снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению украинского кризиса.