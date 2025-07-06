США впервые спустя полтора года приобрели у России рекордный объём циркония

В мае Соединённые Штаты впервые за полтора года импортировали цирконий из России. Об этом стало известно из данных американской статслужбы.

Как передаёт РИА «Новости», в мае текущего года США импортировали из России циркониевую руду и концентраты на сумму, превышающую миллион долларов. Этот объём закупок стал рекордным с 2002 года, когда начали вестись публичные записи.