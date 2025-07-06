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6 июля, 06:34

США впервые спустя полтора года приобрели у России рекордный объём циркония

РИАН: США впервые спустя полтора года приобрели у России цирконий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

В мае Соединённые Штаты впервые за полтора года импортировали цирконий из России. Об этом стало известно из данных американской статслужбы.

Как передаёт РИА «Новости», в мае текущего года США импортировали из России циркониевую руду и концентраты на сумму, превышающую миллион долларов. Этот объём закупок стал рекордным с 2002 года, когда начали вестись публичные записи.

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А ранее на Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине. Так ряд иностранных экспертов убеждены, что снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению украинского кризиса.

Мария Любицкая
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