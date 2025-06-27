Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / vaalaa
США и Китай подписали новую торговую декларацию. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.
«Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. <...> Мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — заявил глава Белого дома.
Трамп уточнил, что соглашение подразумевает начало открытия китайского рынка для американских производителей.
Он добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты рассматривают возможность подписания «очень крупного» соглашения с Индией. По словам президента, данная сделка откроет индийский рынок для американского бизнеса.
В середине июня появилась информация, что Китай может не дать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов в США. Эти материалы используют американские инженеры для создания истребителей и ракетных систем.