Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем

США и Китай подписали новую торговую декларацию. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

«Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. <...> Мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — заявил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что соглашение подразумевает начало открытия китайского рынка для американских производителей.

Он добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты рассматривают возможность подписания «очень крупного» соглашения с Индией. По словам президента, данная сделка откроет индийский рынок для американского бизнеса.