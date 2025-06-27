Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 22:30

Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / vaalaa

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / vaalaa

США и Китай подписали новую торговую декларацию. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

«Все хотят заключить сделку и поучаствовать в ней. <...> Мы только вчера подписали с Китаем, верно?» — заявил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что соглашение подразумевает начало открытия китайского рынка для американских производителей.

«Все были в шоке, а я — нет»: Трамп обвинил Китай в воровстве
«Все были в шоке, а я — нет»: Трамп обвинил Китай в воровстве

Он добавил, что США планируют заключить «замечательные сделки» с другими странами. В частности, Штаты рассматривают возможность подписания «очень крупного» соглашения с Индией. По словам президента, данная сделка откроет индийский рынок для американского бизнеса.

В середине июня появилась информация, что Китай может не дать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов в США. Эти материалы используют американские инженеры для создания истребителей и ракетных систем.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar