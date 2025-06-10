«Все были в шоке, а я — нет»: Трамп обвинил Китай в воровстве

Президент США Дональд Трамп на круглом столе, посвящённом инвестициям в экономику Вашингтона, сделал ряд заявлений о торговых отношениях с Китаем. Хозяин Белого дома сообщил, что Пекин на протяжении многих лет обкрадывал Соединённые Штаты, при этом предыдущие американские лидеры не предпринимали никаких действий.

Говоря о текущих переговорах в Лондоне, Трамп рассказал, что получает положительные сигналы об их ходе, хотя признал, что ещё рано делать окончательные выводы. Республиканец заявил, что по возвращении получит важный звонок от китайской стороны.

Трамп также напомнил о введённых им ещё в первый президентский срок пошлинах на китайские товары, уточнив, что эти меры принесли в казну сотни миллиардов долларов и вдвое сократили месячный торговый дефицит.

«И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет», — сказал президент США.