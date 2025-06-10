«Все были в шоке, а я — нет»: Трамп обвинил Китай в воровстве
Трамп заявил, что Китай на протяжении многих лет обворовывал США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп на круглом столе, посвящённом инвестициям в экономику Вашингтона, сделал ряд заявлений о торговых отношениях с Китаем. Хозяин Белого дома сообщил, что Пекин на протяжении многих лет обкрадывал Соединённые Штаты, при этом предыдущие американские лидеры не предпринимали никаких действий.
Говоря о текущих переговорах в Лондоне, Трамп рассказал, что получает положительные сигналы об их ходе, хотя признал, что ещё рано делать окончательные выводы. Республиканец заявил, что по возвращении получит важный звонок от китайской стороны.
Трамп также напомнил о введённых им ещё в первый президентский срок пошлинах на китайские товары, уточнив, что эти меры принесли в казну сотни миллиардов долларов и вдвое сократили месячный торговый дефицит.
«И тогда же дефицит за месяц сократился вдвое. Все были в шоке, а я — нет», — сказал президент США.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Китай и США в том, что они стремятся установить контроль над Южно-Китайским морем и Европейским регионом. После неудачи своих угроз в отношении России, политик решил сосредоточить своё внимание на Пекине.