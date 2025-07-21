Life.ru вошёл в топ-5 федеральных СМИ по охвату в Дзене по версии Mediascope

Издание Life.ru поднялось на 7 позиций вверх в совместном рейтинге «Дзена» и Mediascope по охвату, войдя в топ-5 федеральных СМИ, а также заняло четвёртое место в официальном редакционном рейтинге платформы «Дзен».

Согласно данным Mediascope, Life.ru обогнал такие издания, как Lenta.ru, «Российская газета», Газета.Ru и «Известия». Совокупный рейтинг учитывает охваты новостных и блоговых форматов, что позволяет оценивать комплексную эффективность СМИ. Учитывались качество редакционного контента с точки зрения глубины чтения, лояльность аудитории и пользовательская вовлечённость.

«Стабильный рост показателей в «Дзене» говорит о востребованности оперативного, эмоционально точного и визуально выверенного контента. LIFE успешно адаптировался к логике платформы и стал одной из самых заметных редакций, в том числе за счёт сильной команды и продуманной дистрибуции», — отметил гендиректор объединённой редакции Life.ru и SHOT Денис Арапов.

По словам главного редактора Life.ru Марины Фещенко, на платформе сложилась высокая конкуренция и борьба за аудиторию, но изданию удалось подняться в рейтинге благодаря слаженной работе сотрудников. Руководство Life.ru намерено и дальше усиливать свои позиции на медиарынке, а также развивать новые форматы для своих читателей.