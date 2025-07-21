Сторожа музея в Судже Андрееву посмертно наградили медалью «За храбрость»

Сторож Суджанского краеведческого музея Анну Андрееву посмертно награждена медалью «За храбрость» за спасение музейных ценностей во время обстрелов. Об этом в телеграм-канал сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Она храбро исполняла свой долг до последней минуты. Указом Президента России сторож Суджанского краеведческого музея Алла Андреева награждена медалью «За храбрость» II степени посмертно. Несмотря на обстрелы и прилёты, она до последнего оберегала уникальную коллекцию и здание, в котором работала. <...> Вечная светлая память Алле Александровне. Ваше дело будет жить», — написал глава региона.

Алла Андреева погибла 14 марта при ракетном ударе по зданию музея, продолжая охранять экспонаты в условиях боевых действий. Музейный работник пережила оккупацию, но отказалась покинуть вверенные ей культурные ценности даже под обстрелами. Коллеги характеризуют Андрееву как доброго, светлого и беззаветно преданного своему делу человека. Медаль II степени была присвоена указом Президента России.