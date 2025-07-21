Здоровое Отечество проведёт Марафон зарядок в рамках ЦМЭФ

«Марафон зарядок» пройдёт в рамках Центральноазиатского международного экономического форума. В нём примут участие около 200 детей. Об этом сообщили организаторы из общероссийского движения «Здоровое Отечество».

Открытую тренировку для воспитанников футбольных школ Душанбе проведут российский полузащитник Дмитрий Тарасов, а также игроки сборной Таджикистана Шериддин Бобоев и Шервони Мабатшоев. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. Он уже охватил более 110 тысяч человек с момента старта в 2024 году.

«Здорово, что «Марафон зарядок» расширяет границы. Уверена, что спортсмены с удовольствием проведут тренировку и пообщаются с ребятами из Душанбе. Нет никаких сомнений, что в Таджикистане также любят начинать день со спорта», — отметила Екатерина Лещинская.

Шериддин Бобоев добавил, что футбол пользуется большой популярностью в Таджикистане, и участники тренировки постараются зарядить друг друга энергией на весь день. Мероприятие завершится фото- и автограф-сессией с известными футболистами.