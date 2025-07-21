В Душанбе стартует первый Центральноазиатский международный экономический форум

Участники международной гуманитарно-деловой экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» проехали через Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, посетив 30 городов этих пяти государств. Финальным событием автопробега станет Центральный международный экономический форум (ЦМЭФ), который проводится впервые.

Подробности о том, как 22 июля пройдёт мероприятие в Душанбе, будут публиковаться в Telegram-канале 4Room. Там можно узнать о сильных сторонах азиатских стран, новых туристических маршрутах, разработанных для путешественников, а также о продукции, которую предлагают местные предприниматели.

«Для нас это не командировка, а важный редакционный манифест: мы снова с вами. Мы следим за новыми процессами в экономике и культуре, и хотим показывать их живо, честно и с нашим фирменным прищуром. Душно не будет», — отметили в редакции 4Room.