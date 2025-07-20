Международная экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» провела серию мероприятий в Самарканде. Об этом сообщил оргкомитет проекта, объединяющего представителей пяти стран Центральной Азии.

Команда Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетила Самарканд. Фото © Предоставлено Life.ru

Экспедиция включает предпринимателей, учёных, журналистов и блогеров из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Её участники посещают деловые и культурные мероприятия, укрепляющие связи между странами региона.

Команда Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетила Самарканд. Фото © Предоставлено Life.ru

Торжественная встреча делегации прошла в туристической деревне Эрганакли, где гостей угощали традиционными лепёшками, а артисты представили национальные песни и танцы.

Команда Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетила Самарканд Фото © Предоставлено Life.ru

Участники посетили главные достопримечательности Самарканда, включая площадь Регистан и мавзолей Амира Темура. Гендиректор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев отметил, что Самарканд сочетает древние традиции с современной повесткой.

Команда Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетила Самарканд . Фото © Предоставлено Life.ru

«Самарканд — это место, где традиции тысячелетий легко и органично сосуществуют с самой современной повесткой. Здесь чувствуется особая энергия открытости — к людям, идеям, технологиям», — подчеркнул он.

Команда Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» посетила Самарканд. Фото © Предоставлено Life.ru

Также экспедиция побывала в мечети Биби-Ханум, на Сиябском базаре, в некрополе Шахи-Зинда, мавзолее Ходжа Данияра, обсерватории Улугбека и комплексе «Вечный город».

В Международном университете туризма «Шёлковый путь» прошла панельная сессия о культурном наследии Центральной Азии. Учёные обсудили этническое многообразие региона и роль культурного диалога в интеграции. Назаралиев добавил, что этнокультурные особенности народов Евразии формируют основу для взаимного уважения и общего будущего.

В деловой части программы провели семинар по электронной торговле. Участники узнали о работе маркетплейса, стратегиях продвижения и инструментах для увеличения продаж.