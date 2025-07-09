Киргизия встретила участников автопробега «Путешествие в Сердце Евразии»

Международный автопробег «Путешествие в Сердце Евразии» достиг очередной промежуточной точки на маршруте. Участники прибыли в Каракол в Киргизии. В рамках делового направления экспедиции 4 июля состоялся бизнес-диалог «Путешествие в Сердце Евразии: женский взгляд», посвящённый вкладу женщин в развитие креативных индустрий, туризма, предпринимательства в странах Центральной Азии, рассказали организаторы.

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

В мероприятии приняла участие международная команда оргкомитета экспедиции, генеральный партнёр — компания ООО «РВБ» (Wildberries & Russ), а также приглашённые гости — представители туризма, бизнеса и общественных организаций из стран СНГ, в том числе глава фонда поддержки развития туризма в Киргизии — Айжан Амангельдиева. В республике тепло встретили автокараван и отметили значимость развития туристических направлений между странами.

«Мы собрались здесь, на берегах Иссык-Куля, чтобы обсудить актуальные вопросы и поделиться опытом в сфере бизнеса. Уверен, что наше мероприятие станет отличной площадкой для обмена идеями и установления новых деловых контактов», –— отметил заместитель гендиректора АНО «Международный центр региональной интеграции» и руководитель оргкомитета Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» Михаил Брусиловский.

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

В центре обсуждения — перспективы устойчивого туризма, особенности женского предпринимательства в регионе, а также межкультурный обмен и новые форматы международного сотрудничества. Участники пришли к выводу, что у всех женщин имеются страхи перед реализацией собственного дела, поэтому данная площадка должна стать отличной возможностью развеять сомнения и обменяться опытом.

«Очень приятно услышать истории провалов и успехов, мы даже обсудили возможность создания совместных проектов про историю и культурный код. Возможность создания проектов, где наши женщины-предпринимательницы будут представлять киргизские традиционные ремёсла на Wildberries. Поступили предложения с этой же стороны по образовательным и туристическим проектам. В России имеется большое количество вузов, где обучают туризму, а у нас есть люди, кто хотел бы обучаться», — отметила глава комитета женщин-предпринимателей торгово-промышленной палаты Киргизии Айжан Чыныбаева.

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

Автопробег «Путешествие в Сердце Евразии». Фото © Life.ru

Участники конференции также обсуждали конкретные кейсы, где женщины, открывая своё дело, сталкиваются с различными проблемами. Опытные наставники давали советы и предлагали варианты выхода из тупиковых бизнес-ситуаций. Каракол неслучайно выбран местом проведения делового форума. Благодаря усилиям властей Кыргызстана регион получил новый импульс развития и становится всё более инвестиционно-привлекательным.

«Долина Каркыра стала первой точкой, где мы встретили экспедицию в Кыргызстане. Участники были потрясены красотой природы: живые краски, горные реки, ели. Сегодня туристический потенциал Кыргызстана активно развивается благодаря поддержке президента Садыра Жапарова, и в этих живописных местах открываются большие возможности для инвесторов», — добавил Константин Куценко, руководитель группы горнолыжно-туристического комплекса «Каркыра».