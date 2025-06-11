Отечественным туристическим платформам обеспечат приоритет перед западными агрегаторами

Цифровым туристическим платформам требуется отдельное законодательное регулирование. К такому выводу пришли участники выездных Парламентских слушаний «Цифровизация туризма: в поисках правового баланса», организованных комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы РФ в рамках международного туристического форума «Путешествий». В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы, руководители министерств, представители отраслевых общественных организаций и ведущих туристических компаний.

Цифровые технологии кардинально изменили туристическую отрасль и создали новые возможности для путешественников и бизнеса. Платформенные решения применяются при бронировании отелей, покупке туров и билетов, подборе маршрутов. Они дают возможность туроператорам и отельерам напрямую взаимодействовать с потребителем, динамически менять цены в зависимости от спроса и сезона, прогнозировать тренды туристических потоков по поисковым запросам. Доля туристов, которые самостоятельно планируют свои путешествия, с 2019 года выросла с 37 до 48%.

Несмотря на прогресс, отрасль сталкивается с различными проблемами в цифровом пространстве: верификацией информации, цифровымнеравенством участников на глобальных и региональных платформах, безопасностьюплатежных систем.

«В России туризм признан приоритетным направлением, способным увеличить вклад в экономику страны. Последние годы рынок внутренний туризм постоянно растет и будет расти дальше. Развитие отрасли требует внедрения современных информационных технологий, новых цифровых решений. Существующие цифровые платформы меняются очень быстро. Никто не может сказать, как они будут выглядеть завтра. Как помочь отрасли и одновременно не потерять заданный темп развития? Об этом сегодня мы будем говорить», – заявил, открывая дискуссию, председатель комитета Сангаджи Тарбаев.

В данный момент в правительстве идет рассмотрение «Закона о платформенной экономике», который может быть вынесен на рассмотрение в ближайшее время. Предполагается, что он будет регулировать все существующие сегодня цифровые платформы. Принятие документа может оказать влияние не только на маркетплейсы, но и на развитие цифровых платформ в других отраслях, что вызывает обеспокоенность туристических агрегаторов.

«Экспертное сообщество считает логичным организацию регулирования цифровых платформ в виде двухзвенной структуры. Мы это назвали «принципом расчески», где ручка расчески – это закон о платформенной экономике, который должен регулировать общие принципы, а зубья – это отраслевые законы, которые будут учитывать специфику отрасли. Мне кажется, к туризму это абсолютно применимо», — поясняет председатель соорганизатора слушаний – Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По оценке директора Ассоциации турагрегаторов Александра Брагина, специфика отрасли в более сложных цепочках взаимодействия участников, чем в маркетплейсах, где есть ПВЗ, поставщик, платформа и потребитель. Также у турагрегаторов вызывает настороженность обязательство разрабатывать и контролировать стандарты выполнения услуг физическими лицами, которые могут быть экскурсоводами, владельцами гостевых домов и арендных квартир.

«Российские турагрегаторы в основе своей являются «информационными витринами», получают комиссионное вознаграждение, не продавая потребителям собственных услуг. Категорически нельзя заставлять агрегаторов отвечать за качество оказания услуг всехпоставщиков: отелей, авиакомпаний, гидов, так как у них нет механизма контроля за этими процессами. Рейтингование поставщиков услуг на платформах, отзывы потребителей как раз и являются внедренным и популярным механизмом потребительского контроля», – уточняет Александр Брагин.

Мировой опыт регулирования цифровых платформ показывает разные подходы к требованиям. В Европе это комплексный закон, главная цель которого противостоять экспансии американских платформ. В Южной Корее и Китае в онлайн торговле законодательно ограничивают монополии.

«Цифровые платформы стремятся уйти в серую зону из-за сложности с налогообложением. Есть примеры несправедливых условий сотрудничества между туристическими платформами и поставщиками услуг: гостиницами, гидами и иными поставщиками. Есть много кейсов, когда крупные доминирующие приложения в тех или иных регионах России не заинтересованы в развитии определенных сфер туризма, которым очень сложно выйти на потребителя. И игроки небольшого масштабы вынуждены самостоятельно разрабатывать сайты, системыбронирования», – говорит директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт считает актуальным вопрос ответственности за подлинность информации о туристических объектах на платформах. Например, на западном букинге, если объект не соответствует описанию, пользователь получает ваучер, с которым он может претендовать на аналогичные услуги. Российские агрегаторы каждый по-своему решают ситуации с клиентами, получившими недобросовестную услугу.

По словам GR-директора МТС-Трэвел и Bronevik.сom Светланы Ануфриенко, по данным их агрегатора, ежемесячно регистрируется 1,5 тысячи инцидентов с участием туристов и отелей. Например, путешественник, забронировав отельный номер через турагрегатора и получив подтверждение, обнаруживает, что мест нет.

«Предлагаем закрепить в отраслевом законодательстве схему отношений при овербукинге, при которой средство размещения, если виноват отельер, обязано предоставить туристу аналогичное место или более высокого уровня с сохранением цены бронирования, принимая на себя расходы, связанные с переселением. В случае, если отельер не имеет возможности самостоятельно произвести переселение туриста, это может сделать турагрегатор при компенсации затрат со стороны отеля», – поясняет спикер.

Отечественные туристические платформы начали активное развитие после ухода мировых аналогов с российского рынка, сделаны существенные инвестиции в рабочие места, качество продукта для потребителя. В мае 2024 года Президент РФ Владимир Путин поручил разработать единую федеральную туристическую платформу.

Как пояснил на слушаниях заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, в основе единой цифровой платформы будут заложена публичная информация из государственных реестров гостиниц, туроператоров, пляжей, которые получили официальную сертификацию, а значит объект соответствует требованиям по классификации. Любой путешественник, выбирая, где приобрести туристические услуги, сможет уточнить, есть ли продавец в государственных реестрах. Это повысит доверие к отрасли. Также на сервисе планируется размещение событийного календаря туристических событиях из регионов.

В 2020 году начал работать первый единый туристический портал RUSSPASS, созданный по инициативе московской мэрии. О достижениях платформы рассказал председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.

«RUSSPASS – экосистема, которая полностью закрывает потребности всех участников сферы путешествий: позволяет определиться куда поехать, купить билеты на все виды транспорта, включая водный, решить, где остановиться, куда пойти, где поесть. В систему включены гид по ресторанам, проверенная база жилья, каталог экскурсий, всего подключено больше 200 партнеров», – говорит эксперт.

В 2024 году через RUSSPASS продано больше билетов на знаковые площадки Москвы, чем через Яндекс. В 2025 году каждая экскурсия на RUSSPASS будет иметь свой цифровой двойник, а все аттестованные гиды столицы – возможность продавать экскурсии на сервисе. В планах также предложить пользователям услуги голосового помощника – полноценного ИИ-ассистента туриста.

Участники слушаний оценили опыт Москвы по внедрению платформы RUSSPASS как положительный и предложили учесть его при разработке федеральной платформы.

«В процессе дискуссии мы пришли к мнению, что туристической отрасли нужен отдельный закон, регулирующий деятельность цифровых платформ, в котором будут закреплены задачи, функции, права и обязанности всех участников турпродукта. Правительство мы попросим ускорить исполнение поручения Президента по созданию единой цифровой платформы», –рассказал Сангаджи Тарбаев.

В рекомендациях по итогам Парламентских слушаний также есть пункт о защите отечественных турагрегаторов от экспансии иностранных цифровых платформ и обеспечении им приоритета во всех сферах.

«Цифровые туристические сервисы стали примером импортозамещения, полностью закрывшего потребности внутреннего рынка. Мы на связи с Ассоциацией туристических агрегаторов, и на площадке ИТ-Комитета совместно с Минэкономразвития, Минцифры и ФАС уже обсуждали вопрос поддержки отрасли. Считаю, что важно создать особые условия для дальнейшего роста российский доверенных сервисов. Протекционизм в данном случае оправдан. Нет смысла пускать зарубежные сервисы работать в сфере туризма внутри страны», — резюмировал председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.