Уфа встретила участников международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Башкортостан примет участников международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» с 14 по 17 июня. Масштабный проект охватывает Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. В составе автокаравана более 25 автомобилей и почти 100 участников – предприниматели, журналисты, блогеры, учёные, молодёжные лидеры из пяти стран, рассказали организаторы из АНО «Международный центр региональной интеграции».

Цель экспедиции – формирование единого культурного и гуманитарного пространства региона, укрепление связей и развитие молодёжных, деловых и научных инициатив. В Уфе участников проекта ждёт целая программа. 14 июня их торжественно встретили на границе Башкирии в селе Верхнеяркеево, где пройдёт возложение цветов к памятнику генералу Шаймуратову и вечерняя программа на фестивале «Есть фест» с участием группы AY YOLA. 15 июня – это культурно-туристический день: посещение мавзолея Тура-хана, геопарка «Торатау», восхождение на шихан, мастер-классы по кураю и национальным танцам, этнопрограмма с дегустацией башкирских блюд и конноспортивными выступлениями.

А 16 июня стартует деловая и научно-образовательная программа: пленарная сессия с участием главы республики Радия Хабирова и руководителя оргкомитета экспедиции Ислама Назаралиева. Форум «Башкортостан для тех, кто любит жизнь» пройдёт в Евразийском научно-образовательном центре при участии международной команды участников и блогеров экспедиции.

Также запланированы деловые семинары от PRO WB, круглый стол об идентичности кочевых культур, высадка деревьев в парке Защитника Отечества, экскурсии в Геномный центр, встречи с блогерами, экскурсия по центру Уфы и вечер с культурной программой. 17 июня автокараван экспедиции отправится от телецентра в Уфе в сторону Оренбурга.

«Башкортостан стал одной из ключевых точек маршрута экспедиции как динамично развивающийся регион с богатой историей и самобытной культурой, открытый для международного сотрудничества. В центре внимания – предпринимательство, экология, туризм, молодёжные проекты, креативные индустрии и развитие научного потенциала», — поделились организаторы экспедиции.