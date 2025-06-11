Суверенитет, традиции, многополярность: «Форум будущего 2050» начертил границы нового мира
В Москве подвели итоги «Форума будущего 2050», где выступили 127 спикеров
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В Москве завершился «Форум будущего 2050», объединивший мировых политиков, учёных, бизнесменов и общественных деятелей. Цель – осмыслить, каким будет облик России и всего мира через четверть века. Итоги мероприятия подвёл «Царьград».
Ключевой темой стало формирование многополярного миропорядка. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что государства должны быть равны друг перед другом и проявлять взаимное уважение, не допуская диктата одной из сторон. Примером успешного взаимодействия он назвал партнёрство с БРИКС, СНГ, странами Африки и Латинской Америки.
Спикер МИД России Мария Захарова оспорила негативное восприятие «имперского мышления» России. Она отметила, что наша страна была на пике своего могущества во времена Российской империи, навязывая конкуренцию ведущим европейским державам, которые тогда были в порядке. При этом большинство конфликтов с участием нашей страны носили оборонительный характер, а в итоге приводили к расширению её территорий, отметила дипломат.
Значительное внимание уделили защите традиционных ценностей и института семьи. В противовес западной «новой этике», участники выступили за классические основы. Кульминацией стало подписание Международной декларации о защите семьи. Документ провозглашает существование двух полов, определяет брак как добровольный союз мужчины и женщины, закрепляет право на защиту жизни ребёнка и предупреждает об экзистенциальной угрозе человечеству при разрушении института семьи.
Ранее Life.ru рассказывал, что главными темами «Форума будущего 2050» стали гонка за Марс, возможные в дальнейшем вооружённые конфликты и культурный код. При этом во главе угла стояли вопросы о развитии России и её перспективах на ближайшие 25 лет. Примечательно, что на форум приехал отец Илона Маска — Эррол. Он категорически отверг возможность захвата мира роботами и ИИ.