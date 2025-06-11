В Москве завершился «Форум будущего 2050», объединивший мировых политиков, учёных, бизнесменов и общественных деятелей. Цель – осмыслить, каким будет облик России и всего мира через четверть века. Итоги мероприятия подвёл «Царьград».

Ключевой темой стало формирование многополярного миропорядка. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что государства должны быть равны друг перед другом и проявлять взаимное уважение, не допуская диктата одной из сторон. Примером успешного взаимодействия он назвал партнёрство с БРИКС, СНГ, странами Африки и Латинской Америки.

Спикер МИД России Мария Захарова оспорила негативное восприятие «имперского мышления» России. Она отметила, что наша страна была на пике своего могущества во времена Российской империи, навязывая конкуренцию ведущим европейским державам, которые тогда были в порядке. При этом большинство конфликтов с участием нашей страны носили оборонительный характер, а в итоге приводили к расширению её территорий, отметила дипломат.