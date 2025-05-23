Марс, войны и культурный код: Объявлены главные темы московского «Форума будущего 2050»

Получить представления о вероятном укладе жизни человечества через 10, 25 или даже 50 лет можно на «Форуме будущего 2050», организатором которого выступает Институт Царьграда. Мероприятие состоится 9-10 июня на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» в Москве.

Уже объявлены основные темы предстоящего форума: гонка за Марс, будущие войны и культурный код. Однако главной повесткой станет развитие России и её перспективы на ближайшие 25 лет. Мероприятие соберёт молодых исследователей, художников и инженеров футуристических концепций, а также родителей будущих поколений.

Откроет форум масштабный аналитический доклад «Россия 2050. Образ будущего», который даст ответы на вопросы: что необходимо изменить в XXI веке, чтобы встретить будущее в улучшенной версии нашей страны? Какой импульс должен стать стартом для нового уклада уже сегодня?

В рамках трёх ключевых тематических блоков — «Развитие», «Государство» и «Общество» — будут рассмотрены вопросы патриотического воспитания, освоения космоса, развития технологического суверенитета, миграционной политики, ментального здоровья нации, сохранения традиционных ценностей, повышения качества жизни семей и многие другие, сообщает «Царьград».