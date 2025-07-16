В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии

В Ташкенте завершился важный этап международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии», объединившей представителей пяти стран региона. Мероприятие, прошедшее 15 июля 2025 года, стало площадкой для укрепления дружеских связей, развития делового сотрудничества и культурного обмена между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Программа началась с символичной акции «Сады дружбы» в парке «Дустлик», где участники из разных стран посадили деревья как знак единства и долгосрочного партнёрства. Важным моментом стало посещение мемориала «Братские могилы», где делегация почтила память героев Великой Отечественной войны, включая легендарного генерала Собира Рахимова.

















В Русском доме Ташкента прошла выставка Русского географического общества «О тебе, Москва…», подчеркнувшая глубокие исторические связи между российской столицей и Узбекистаном. Особое внимание участники уделили образовательным проектам — анимационный фильм «Мой родной букварь», переданный Россотрудничеству, станет полезным инструментом для обучения русскому языку детей в Узбекистане.

Ключевым событием стал круглый стол на базе Ташкентского государственного экономического университета, где эксперты обсудили перспективы трансграничной торговли, логистики и экономической интеграции в Центральной Азии. По словам организаторов, эти наработки лягут в основу предстоящего Центральноазиатского международного экономического форума в Душанбе.

Завершилась программа погружением в богатое культурное наследие Узбекистана. Участники посетили исторический район Шайхантахур, медресе «Кукельдаш» и этно-парк «Навруз», где смогли познакомиться с традиционными ремёслами, кухней и музыкой страны.