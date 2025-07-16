Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 19:19

В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии

В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Ташкенте завершился важный этап международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии», объединившей представителей пяти стран региона. Мероприятие, прошедшее 15 июля 2025 года, стало площадкой для укрепления дружеских связей, развития делового сотрудничества и культурного обмена между Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Программа началась с символичной акции «Сады дружбы» в парке «Дустлик», где участники из разных стран посадили деревья как знак единства и долгосрочного партнёрства. Важным моментом стало посещение мемориала «Братские могилы», где делегация почтила память героев Великой Отечественной войны, включая легендарного генерала Собира Рахимова.

  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
  • В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru
    В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Ташкенте прошли мероприятия в рамках экспедиции Путешествие в Сердце Евразии. Обложка © Предоставлено Life.ru

1 / 8

В Русском доме Ташкента прошла выставка Русского географического общества «О тебе, Москва…», подчеркнувшая глубокие исторические связи между российской столицей и Узбекистаном. Особое внимание участники уделили образовательным проектам — анимационный фильм «Мой родной букварь», переданный Россотрудничеству, станет полезным инструментом для обучения русскому языку детей в Узбекистане.

Ключевым событием стал круглый стол на базе Ташкентского государственного экономического университета, где эксперты обсудили перспективы трансграничной торговли, логистики и экономической интеграции в Центральной Азии. По словам организаторов, эти наработки лягут в основу предстоящего Центральноазиатского международного экономического форума в Душанбе.

Завершилась программа погружением в богатое культурное наследие Узбекистана. Участники посетили исторический район Шайхантахур, медресе «Кукельдаш» и этно-парк «Навруз», где смогли познакомиться с традиционными ремёслами, кухней и музыкой страны.

Эстафета по передаче флага конкурса Интервидение стартовала в Бишкеке
Эстафета по передаче флага конкурса Интервидение стартовала в Бишкеке

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами и союзничества.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Другие новости
  • Узбекистан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar