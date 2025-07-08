Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Казаков Александр
Президент России Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами и союзничества.
«Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.
Путин и Мирзиёев условились о продолжении контактов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Они пообщались в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).