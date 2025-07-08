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8 июля, 12:47

Путин провёл телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Казаков Александр

Обложка © ТАСС / пресс-служба президента РФ / Казаков Александр

Президент России Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития отношений между странами и союзничества.

«Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей», — говорится в сообщении.

Путин и Мирзиёев условились о продолжении контактов.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Они пообщались в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Александра Мышляева
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