Песков: Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Встреча прошла в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры отметили успехи IV Ташкентского международного инвестиционного форума с участием делегации из России и обсудили реализацию совместных проектов в экономике и энергетике.