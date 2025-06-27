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27 июня, 14:42

Песков: Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Минске

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Встреча прошла в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым», — сообщил Песков журналистам на полях саммита ЕАЭС.

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Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры отметили успехи IV Ташкентского международного инвестиционного форума с участием делегации из России и обсудили реализацию совместных проектов в экономике и энергетике.

Анастасия Никонорова
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