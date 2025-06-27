Песков: Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Минске
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Минске. Встреча прошла в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Состоялась двусторонняя встреча президента Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым», — сообщил Песков журналистам на полях саммита ЕАЭС.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры отметили успехи IV Ташкентского международного инвестиционного форума с участием делегации из России и обсудили реализацию совместных проектов в экономике и энергетике.