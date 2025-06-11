Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин обсудил с лидером Узбекистана Мизиёевым реализацию экономических проектов
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Life.ru, © Wikipedia / Press Service of the President of the Republic of Uzbekistan
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Лидеры двух стран подчеркнули успех IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором участвовала российская делегация. Внимание было уделено и практическому воплощению нескольких двусторонних экономических и энергетических проектов.
Узбекский лидер также поздравил главу российского государства и весь народ страны с предстоящим Днём России, передав им свои наилучшие и самые тёплые пожелания.
Ранее сообщалось, что 12 июня, в День России, Владимир Путин проведёт беседу с участниками программы «Время героев». Весь день главы государства расписан по минутам.