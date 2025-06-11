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11 июня, 16:17

Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин обсудил с лидером Узбекистана Мизиёевым реализацию экономических проектов

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Life.ru, © Wikipedia / Press Service of the President of the Republic of Uzbekistan

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Life.ru, © Wikipedia / Press Service of the President of the Republic of Uzbekistan

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры двух стран подчеркнули успех IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в котором участвовала российская делегация. Внимание было уделено и практическому воплощению нескольких двусторонних экономических и энергетических проектов.

Узбекский лидер также поздравил главу российского государства и весь народ страны с предстоящим Днём России, передав им свои наилучшие и самые тёплые пожелания.

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Ранее сообщалось, что 12 июня, в День России, Владимир Путин проведёт беседу с участниками программы «Время героев». Весь день главы государства расписан по минутам.

Ольга Сливченко
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