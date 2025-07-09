Эстафета по передаче флага конкурса Интервидение стартовала в Бишкеке
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В Кыргызстане дали старт масштабному международному проекту — эстафете передачи флага Международного музыкального конкурса Интервидение оргкомитету международной Экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Торжественная церемония состоялась в Бишкеке 7 июля в 18:00 на площади Ала-Тоо.
Событие объединило культуру и путешествия: участники из Кыргызстана — популярное трио «Номад» — встретили экспедиционный кортеж. Именно они получили право инициировать этот специальный проект. Артисты подписали флаг конкурса, оставив первый автограф, и передали его представителям Экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» для доставки следующему участнику конкурса — представителю Узбекистана.
«Для нас большая честь дать старт этому важному проекту здесь, в Бишкеке. Флаг Интервидения станет объединяющим символом для всех конкурсантов и ярким напоминанием о силе музыки и дружбы между нашими странами», –— отметили участники трио «Номад».
Международная команда Экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» взяла на себя ответственность за транспортировку флага по маршруту Кыргызстан – Узбекистан – Таджикистан. Следующая церемония передачи запланирована в Ташкенте. Финальным этапом эстафеты станет доставка флага исполнителем от Таджикистана в Москву. Торжественная передача всем участникам конкурса Интервидение состоится 12 сентября 2025 года в Национальном центре «Россия».
Международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской «Live арены». Россию на конкурсе представит Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, созданной Максом Фадеевым. Послом мероприятия стал певец Дима Билан.