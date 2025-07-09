Эстафета по передаче флага конкурса Интервидение стартовала в Бишкеке

В Кыргызстане дали старт масштабному международному проекту — эстафете передачи флага Международного музыкального конкурса Интервидение оргкомитету международной Экспедиции «Путешествие в сердце Евразии». Торжественная церемония состоялась в Бишкеке 7 июля в 18:00 на площади Ала-Тоо.

Событие объединило культуру и путешествия: участники из Кыргызстана — популярное трио «Номад» — встретили экспедиционный кортеж. Именно они получили право инициировать этот специальный проект. Артисты подписали флаг конкурса, оставив первый автограф, и передали его представителям Экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» для доставки следующему участнику конкурса — представителю Узбекистана.

«Для нас большая честь дать старт этому важному проекту здесь, в Бишкеке. Флаг Интервидения станет объединяющим символом для всех конкурсантов и ярким напоминанием о силе музыки и дружбы между нашими странами», –— отметили участники трио «Номад».