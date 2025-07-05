Казахстан на Интервидении представит финалист проекта «Голос»
Певец Amre представит Казахстан на Интервидении-2025 в Москве
Amre. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amre_official
Певец Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) представит Казахстан на международном музыкальном конкурсе Интервидение-2025, который состоится в Москве. Об этом сообщили в посольстве России в Казахстане.
Обращение Amre по случаю участия в Интервидении-2025. Видео © Telegram / Посольство России в Казахстане
«Меня зовут Amre. Я посылаю вам тёплый привет с благословенной казахской земли — из самого сердца Евразии. Моя родина — огромная и бескрайняя степь. Девятая по величине страна в мире, и на этой бескрайней степи звучат наши песни, они разлетаются вдаль, проникают в сердца и наполняют душу светом», — заявил певец.
Amre — выпускник Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова. Он — лауреат различных международных музыкальных фестивалей, а его репертуар охватывает стили от поп-классики до латинской музыки и R&B. Зрителям в Казахстане Садирбаев стал широко известен после участия в шоу «Маска» в образе Беркута. Также артист выходил в финал российского проекта «Голос» под наставничеством Димы Билана, который в этом году является послом Интервидения-2025.
Напомним, что международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Россию будет представлять исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, подготовленной Максом Фадеевым. Послом мероприятия стал певец Дима Билан.