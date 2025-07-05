Казахстан на Интервидении представит финалист проекта «Голос»

Певец Amre (настоящее имя — Ернар Садирбаев) представит Казахстан на международном музыкальном конкурсе Интервидение-2025, который состоится в Москве. Об этом сообщили в посольстве России в Казахстане.

Обращение Amre по случаю участия в Интервидении-2025. Видео © Telegram / Посольство России в Казахстане

«Меня зовут Amre. Я посылаю вам тёплый привет с благословенной казахской земли — из самого сердца Евразии. Моя родина — огромная и бескрайняя степь. Девятая по величине страна в мире, и на этой бескрайней степи звучат наши песни, они разлетаются вдаль, проникают в сердца и наполняют душу светом», — заявил певец.