Стартовал приём заявок на покупку билетов на Интервидение
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Стартовал официальный приём заявок на продажу билетов на международный музыкальный конкурс Интервидение-2025. Информацию об этом сообщила пресс-служба проекта.
«Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс Интервидение 25», — говорится в сообщении.
Как уточняется, необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить соответствующую форму, чтобы оформить заявку. Организаторы также пообещали отправить подтверждение по электронной почте и уведомить о старте официальной продажи билетов.
Напомним, что международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Россию будет представлять исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, подготовленной Максом Фадеевым. Послом мероприятия стал певец Дима Билан.