Стартовал приём заявок на покупку билетов на Интервидение

Стартовал официальный приём заявок на продажу билетов на международный музыкальный конкурс Интервидение-2025. Информацию об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс Интервидение 25», — говорится в сообщении.