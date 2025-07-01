Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 16:55

Стартовал приём заявок на покупку билетов на Интервидение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Стартовал официальный приём заявок на продажу билетов на международный музыкальный конкурс Интервидение-2025. Информацию об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Первое июля — официальный день старта приёма заявок на покупку билетов! Успейте зарегистрироваться, чтобы не пропустить начало официальной продажи билетов на конкурс Интервидение 25», — говорится в сообщении.

Как уточняется, необходимо перейти на официальный сайт конкурса и заполнить соответствующую форму, чтобы оформить заявку. Организаторы также пообещали отправить подтверждение по электронной почте и уведомить о старте официальной продажи билетов.

«Гибкий вокал»: Музыкальный критик оценил шансы Shaman на победу в Интервидении
«Гибкий вокал»: Музыкальный критик оценил шансы Shaman на победу в Интервидении

Напомним, что международный музыкальный конкурс Интервидение запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Россию будет представлять исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) с композицией, подготовленной Максом Фадеевым. Послом мероприятия стал певец Дима Билан.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar