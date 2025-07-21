В США в 102 года умер ветеран Нормандии и звезда TikTok Папа Джейк Ларсон

На 102-м году жизни в США скончался Джейк Ларсон, известный как «Папа Джейк» – одна из старейших звёзд социальной сети TikTok, чьи истории о Второй мировой войне трогали сердца 1,2 миллиона подписчиков.

Джейк Ларсон родился 20 декабря 1922 года в Оватонне, штат Миннесота. Его путь в армию начался рано: 15-летним подростком в 1938 году, солгав о своём возрасте, он поступил на службу в Национальную гвардию. В 1942 году Ларсон был отправлен за границу, в Северную Ирландию, где стал сержантом оперативного отдела и активно участвовал в планировании вторжения в Нормандию.

Его имя навсегда вписано в историю как одного из почти 160 000 солдат союзников, штурмовавших побережье Нормандии в легендарный день «Д» 6 июня 1944 года. Ларсон пережил пулемётный огонь при высадке на смертоносном пляже Омаха, продолжил сражаться в Арденнской операции и был награждён Бронзовой звездой и французским орденом Почётного легиона.

В своих постах и интервью в TikTok Папа Джейк мастерски сочетал юмористические анекдоты из жизни с мрачными историями об ужасах и потерях войны. Несмотря на свой героический путь, Ларсон скромно заявил в интервью агентству Associated Press, посвящённому трём годам его пребывания в Европе, что он не герой, а «простой деревенский парень». В 2024 году он записал обращение к мировым лидерам: «Делайте мир, а не войну».