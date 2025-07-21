Российские борцы победили команду США в первой за 8 лет матчевой встрече

В столице Венгрии состоялась первая с 2017 года матчевая встреча сборных России и США по вольной борьбе, завершившаяся победой российских спортсменов со счётом 6:4. Соревнования прошли под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL) при полном соблюдении спортивных традиций — с исполнением национальных гимнов и выступлением спортсменов под флагами своих стран.

Российская команда начала встречу впечатляющей серией из пяти побед подряд. В лёгких весах успех праздновали Муса Мехтиханов (до 57 кг), Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг) и Магома Дибиргаджиев (до 74 кг). Однако затем последовала ответная серия из четырёх побед американских борцов, которые сравняли счёт.

Решающий момент наступил в заключительной схватке тяжёловесов, где Зелимхан Хизриев (до 125 кг) принёс победу сборной России, одолев Трента Хиллджера.