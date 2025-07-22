В Вологодской области женщина умерла из-за отсутствия лекарств у скорой

В Вологодской области возбудили уголовное дело по факту смерти 30-летней женщины, которая скончалась из-за ненадлежащего оснащения бригады скорой помощи лекарствами и отсутствия условий для оказания экстренной помощи в районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, информация о трагедии в Кирилловском округе появилась в Интернете. 30-летней жительнице вызвали скорую помощь в связи с заболеванием.

«Ввиду ненадлежащей комплектации лекарственными препаратами при транспортировке пациентки в больницу, а также в связи с отсутствием условий для оказания экстренной помощи в Кирилловской ЦРБ, женщина скончалась», – говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Вологодской области Альберту Атабиеву представить доклад о ходе расследования.

Подробности инцидента ранее также сообщил вологодский общественник Дмитрий Олегин. По его словам, в минувшую субботу девушка вызвала скорую помощь из-за сильного астматического приступа. Прибывшая бригада «скорой», состоявшая из одного фельдшера, оказалась плохо оснащена.

«В наличии оказалось только три ампулы преднизолона. В «скорой» отсутствовал даже кислород или кислородная маска. В такую жару в салоне даже не было кондиционера», – написал Олегин в соцсетях.

Общественник добавил, что «скорая» доставила пациентку в Кирилловскую центральную районную больницу, где также не оказалось условий для оказания экстренной помощи.