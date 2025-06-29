СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за наезда автомобиля в Одинцово

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП в Одинцово, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 28 июня во дворе многоквартирного дома, когда иномарка наехала на ребёнка. По информации ГУ МВД по Московской области, мальчик скончался в машине скорой помощи.

Следственный отдел по Одинцово начал расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, которая касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время установлено, что за рулём автомобиля находился 40-летний водитель такси.

Подробности происшествия и дальнейшие действия следственных органов будут уточняться в ходе расследования.