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29 июня, 01:45

СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за наезда автомобиля в Одинцово

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП в Одинцово, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл вечером 28 июня во дворе многоквартирного дома, когда иномарка наехала на ребёнка. По информации ГУ МВД по Московской области, мальчик скончался в машине скорой помощи.

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Следственный отдел по Одинцово начал расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, которая касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время установлено, что за рулём автомобиля находился 40-летний водитель такси.

Подробности происшествия и дальнейшие действия следственных органов будут уточняться в ходе расследования.

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Ранее Life.ru писал, что в ЛНР четыре человека погибли в ДТП, которое устроил заснувший за рулём водитель микроавтобуса. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту аварии.

Юния Ларсон
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