В Одинцово иномарка насмерть сбила восьмилетнего мальчика

В подмосковном Одинцово произошло ДТП, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Инцидент случился во дворе многоквартирного дома на улице Триумфальная, когда водитель иномарки совершил наезд на ребёнка.

«По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на 8-летнего пешехода», – заявили в ГУ МВД по Московской области.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в машине скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.