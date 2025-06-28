В ЛНР водитель микроавтобуса заснул за рулём и вылетел в кювет, четверо погибли

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по республике.

«Следствием установлено, что водитель 1980 года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал коммерческие услуги по перевозке пассажиров по маршруту Москва — Донецк. Сегодня в ночное время он заснул за рулём, в результате чего микроавтобус, в салоне которого находились 9 пассажиров, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на участке автодороги Меловое — Беловодск», — говорится в публикации.

Аварию не пережили четверо пассажиров, водитель госпитализирован. Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело по факту аварии — ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте работают следователи и эксперты, устанавливающие все обстоятельства произошедшего.