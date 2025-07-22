Дорогая переноска: Life.ru узнал, сколько денег россияне ежегодно «дарят» магазинам за пакеты

Пакеты, на первый взгляд, – это не тема для анализа потребительского поведения. Однако это как минимум 7,5 тысячи в год из расчёта один-два пакета по 10-12 рублей в крупном супермаркете. Это если за покупками ходит только один член семьи. Если каждый идёт домой и по дороге покупает что-то, то расходы, соответственно, растут. С чем это сопоставимо? С годовым налоговым вычетом на обучение ребёнка при стоимости обучения 90 тысяч или тем же вычетом, но полученным за лечение зубов, например.