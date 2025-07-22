Дорогая переноска: Life.ru узнал, сколько денег россияне ежегодно «дарят» магазинам за пакеты
Экономист Тимофеев: Россияне ежегодно тратят на пакеты по 15 тысяч рублей
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Москвичи и не подозревают, сколько денег ежегодно «утекает» из их кошельков на обычные пакеты. Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал Life.ru, что эта, казалось бы, незначительная статья расходов может достигать 15 тысяч рублей в год, а также наносить колоссальный вред экологии.
Пакеты, на первый взгляд, – это не тема для анализа потребительского поведения. Однако это как минимум 7,5 тысячи в год из расчёта один-два пакета по 10-12 рублей в крупном супермаркете. Это если за покупками ходит только один член семьи. Если каждый идёт домой и по дороге покупает что-то, то расходы, соответственно, растут. С чем это сопоставимо? С годовым налоговым вычетом на обучение ребёнка при стоимости обучения 90 тысяч или тем же вычетом, но полученным за лечение зубов, например.
Тимофеев также подчеркнул, что помимо финансовых трат привычка покупать пакеты приводит к образованию огромного количества пластиковых отходов – до 133 тысяч тонн ежегодно, что составляет 0,2% всех бытовых отходов России. При этом россияне приобретают не только обычные пакеты для продуктов, но и специальные для мусора, а также подарочные и для упаковки цветов.
«Пакеты для мусора с ручками на месяц стоят от 430 рублей. Цена на подарочные пакеты начинается от 50 рублей. А упаковка цветов – и того дороже. В итоге на пакеты и упаковку мы тратим в год не менее 15 тысяч. И это не принимая во внимание упаковку, которую мы покупаем в непродовольственных магазинах», – заключил эксперт.
Ранее Life.ru писал, что ФАС проверит крупные супермаркеты из-за цен на пакеты. Крупнейшие российские ритейлеры только за последний год подняли цены на них на четверть.